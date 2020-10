Van Engelshoven: geen mondkapjes op mbo en hoger onderwijs

Studenten op mbo's, hogescholen en universiteiten hoeven geen mondkapje op school te dragen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs zegt dat er op deze scholen "geen reden" is om een mondkapje dringend te adviseren, zoals op middelbare scholen wel is gebeurd.

De minister zegt dat ze gisteren overleg heeft gehad met studenten, vakbonden en de instellingen. Daar is afgesproken dat een landelijk advies niet nodig is. Op deze instellingen is het goed mogelijk om de geadviseerde anderhalvemeter afstand te bewaren, zegt de minister.

Onduidelijkheid

De vakbonden CNV Onderwijs en Algemene Onderwijsbond (Aob) vroegen gisteravond wel om zo'n dringend advies, omdat er teveel onduidelijkheid zou zijn. "Waarom wel met een mondkapje in winkels en stations en niet op school", vroeg de voorzitter van CNV Onderwijs De Vries zich af. "En waarom wel op de ene school wel en de andere niet?"

Minister Van Engelshoven zegt dat het overleg met de bonden gisteren goed is gegaan. "Ze begrepen het heel goed."

Aula's

Vanaf maandag geldt voor het hele voortgezet (speciaal) onderwijs het dringende advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Het geldt voor alle situaties waar de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden, zoals in gangen en aula's. In de klassen mag het mondkapje af.