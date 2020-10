'Halsema maakte zich dag voor protest op Dam al zorgen over drukte'

De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het anti-racismeprotest op de Dam op 1 juni zorgen over de betoging, melden het tv-programma Shownieuws en De Telegraaf op basis van stukken van de gemeente.

Een dag voor het protest stuurde de burgemeester een appje naar de directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente. "Ik maak me wel zorgen over de combinatie morgen, van een geëmotioneerde zwarte bevolking (en meer dan we nu verwachten) en uitgaanspubliek met een kort lontje", schreef ze volgens het SBS-programma.

Op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die omkwam door politiegeweld in de Verenigde Staten. Bij het protest hielden de meeste mensen zich na verloop van tijd niet meer aan de anderhalvemeterregel.

'Mensen erg emotioneel'

De Amsterdamse burgemeester zei eerder dat ze enkele honderden mensen bij het protest verwachtte. Uit het appverkeer, waaruit Shownieuws citeert, blijkt dat de burgemeester er echter rekening mee hield dat het veel drukker zou kunnen worden.

"Als ik naar de beelden in Amerika kijk, dan denk ik dat mensen hier wel heel erg emotioneel kunnen zijn. Vraag is of wij als driehoek hier niet een gezamenlijke strategie op moeten maken. De opkomst zou ook wel eens veel groter kunnen zijn dan we nu denken. Wat vind jij?", stuurde ze volgens het entertainmentprogramma.

Kort na het protest zei minister Grapperhaus dat de drukte "alle perken te buiten" ging. Halsema reageerde daarop boos, zo bleek uit vrijgegeven appverkeer. In een debat over de kwestie hield ze de steun van de gemeenteraad.

'OM was niet betrokken'

Volgens De Telegraaf blijkt uit vrijgegeven stukken ook dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam stelt niet betrokken te zijn geweest bij het besluit om tijdens het protest niet op te treden, al was dat eerder wel gecommuniceerd.

De krant schrijft dat officier van justitie Willem Nijkerk vijf dagen na de betoging mailcontact had met een veiligheidsambtenaar van de gemeente.

"Waarnemend HOvJ (hoofdofficier van justitie, red.) merkt bij opening van de driehoek op dat hij uiteraard als driehoek wil en zal optrekken naar buiten toe, ten aanzien van feitenrelaas en gezamenlijke bevindingen", staat in dat mailtje. "Voor het OM is van belang dat wij op 1 juni niet bij het besluit om niet op te treden tegen de drukte en de schending van de 1,5 meter regel zijn betrokken, waar in de externe communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is."

Eerder zei het OM dat de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en officier van justitie) op de dag van het protest en de dag na het protest regelmatig contact met elkaar hadden, meldt De Telegraaf. Volgens de krant willen raadsleden opnieuw in debat met Halsema.