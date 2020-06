Halsema houdt steun van gemeenteraad in debat over Dam-demonstratie

De Amsterdamse burgemeester Halsema hoeft niet af te treden vanwege de fouten rond de antiracismedemonstratie op Tweede Pinksterdag op de Dam. Een motie van wantrouwen die de VVD in het debat in de Amsterdamse gemeenteraad indiende, krijgt zoals verwacht geen meerderheid.

In het eerste deel van het debat betuigde Halsema vanmiddag spijt over de gang van zaken bij de betoging, waar duizenden mensen de coronarichtlijnen overtraden door te dicht op elkaar te staan. Ze erkende dat de gemeente en de politie meer hadden moeten doen om mensen duidelijk te maken dat ze zich moesten verspreiden. "Dit spijt me en is overduidelijk een les voor de toekomst."

De excuses waren niet genoeg voor de VVD, die bij monde van fractievoorzitter Poot sprak van "geblunder". Poot kreeg bijval van onder meer Forum voor Democratie.

Maar al snel bleek dat de motie van afkeuring het niet gaat redden. Behalve van de voltallige coalitie houdt Halsema ook de steun van de meeste oppositiepartijen, al kwamen er van alle kanten kritische vragen. Zo zei fractieleider Mbarki van collegepartij PvdA: "De burgemeester had moeten ingrijpen en handhaven en alles daartussenin. Demonstreren is een groot goed, maar niet als we anderen in gevaar brengen."

'Heel erg'

De burgemeester herhaalde vanavond dat over de opkomst "grote inschattingsfouten" zijn gemaakt. Halsema noemde het "echt erg" dat de demonstratie, "die voor heel veel mensen emotioneel veel betekent", anderhalve week overschaduwd is geweest door de inschattingsfouten.

Verder wees Halsema op de antiracismebetoging van vanavond in Amsterdam-Zuidoost, waarbij naar schatting 11.000 mensen aanwezig waren en die volgens haar zonder incidenten verliep. Dat toont aan dat er lessen zijn getrokken na het Dam-protest, zei ze. "Waarbij niet is uitgesloten dat het nog eens mis kan gaan."