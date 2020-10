Jongeren bij eerste lichte vergrijp niet meer naar politiebureau

Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan een licht vergrijp, zoals een winkeldiefstal, hoeven voortaan niet meer mee naar het politiebureau. In een landelijke proef krijgen deze jongeren voortaan eerst een mondelinge waarschuwing.

De nieuwe aanpak is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en geldt alleen wanneer het gaat om een strafbaar feit met een "licht en eenvoudig karakter".

Het aanhouden en vasthouden van een minderjarige kan grote impact hebben op zowel het kind als de ouders, stellen eerdere onderzoeken, waaronder die van de Kinderombudsman. Het wordt als buitenproportioneel ervaren en heeft soms psychische gevolgen voor de minderjarige.

"We hebben gekeken hoe we dit op een zo goed mogelijke wijze kunnen oplossen zonder dat ze er zomaar vanaf komen", zegt een woordvoerder. In 2018 begon Oost-Nederland daarom met een proef. "In die pilot hebben we gezien dat een gesprek met ouders en kind ook effect heeft."