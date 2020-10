Eerste 16 meisjes kunnen naar Nederlandse vluchtelingenopvang Griekenland

De eerste, door Nederland gefinancierde opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen op het Griekse vasteland is klaar. Staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat zestien meisjes, in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, er volgende week zullen worden ondergebracht.

De alleenstaande jongeren zaten eerst in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Het kabinet maakte afgelopen voorjaar bekend dat het de opvang mogelijk maakt van 48 kinderen op drie locaties op het Griekse vasteland. De regering ging niet in op het verzoek van Athene om, net als een aantal andere EU-landen, vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Toch waren verschillende Nederlandse gemeenten bereid de jonge vluchtelingen onderdak te verlenen.

Gezondheidscontroles

De Griekse autoriteiten hebben inmiddels zestien meisjes geselecteerd voor de Nederlandse opvang, schrijft Broekers-Knol. Voordat ze daadwerkelijk geplaatst worden in het opvanghuis, krijgen ze een medisch onderzoek. In de locatie kunnen ook jonge (tiener-)moeders en hun kinderen worden opgevangen.

De opvang is gebouwd door de Nederlandse hulporganisatie Movement on the Ground, samen met de Griekse organisatie The Home Project. Zij hebben ook het personeel geworven en opgeleid. De meisjes zouden ook snel terecht kunnen op een nabijgelegen school.

Naast deze locatie komen er nog twee opvanghuizen, elk met plek voor zestien jongens. Veruit de meeste minderjarige vluchtelingen in Griekenland zijn jongens. Het merendeel is Afghaans, Pakistaans of Syrisch. De drie locaties blijven drie jaar open. In totaal kunnen er daarmee zo'n 500 vluchtelingenkinderen worden opgevangen.

Voogdijsysteem

Nederland geeft Griekenland tegelijkertijd 3,5 tot 4 miljoen euro voor het opzetten van een voogdijsysteem. De Grieken kunnen daarbij een beroep doen op de stichting Nidos, die in Nederland de voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers regelt. Volgens de staatssecretaris komt die samenwerking goed van de grond, al gooit de coronacrisis roet in het eten. Het contact vindt daardoor vooral digitaal plaats.

Verder neemt Nederland 100 vluchtelingen, van wie 50 kinderen, over uit het uitgebrande kamp Moria op Lesbos. Over de uitwerking van die afspraak krijgt de Kamer later informatie.