Navalny in eerste interview na aanslag: 'Het was Poetin'

De Russische oppositieleider Alexej Navalny gaat ervan uit dat president Poetin achter zijn vergiftiging zit. Dat zegt hij in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Daarin spreekt Navalny (44) voor het eerst over de aanslag op zijn leven op 20 augustus. Toch is hij vast van plan terug te keren naar Rusland en zijn verkiezingscampagne te hervatten.

"Wat ik zeker weet, is dat ik al in het hotel in Tomsk ben vergiftigd. Het gaat om novitsjok, beter gezegd, een nieuwe versie ervan en slechts een zeer beperkt aantal personen heeft daar toegang toe."

Navalny denkt ook dat het niet de bedoeling was dat hij het land zou verlaten. "Daarom werd gezegd dat ik niet vervoerd kon worden. Ze zaten te wachten tot ik dood zou gaan. Toch hebben ze nog 48 uur gewacht, wellicht in de hoop dat het gif dan niet meer te traceren zou zijn."

'Ik ga dood'

Hij herinnert zich dat het een mooie dag was. Hij zou naar huis gaan na een lange en succesvolle reis voor zijn werk. "Ik zit lekker in mijn stoel en dan... dat is moeilijk te beschrijven, het valt met niets te vergelijken. Het gif valt je zenuwstelsel aan zoals een DDoS-aanval je computer. Ik kon me niet meer concentreren, het koude zweet brak me uit." Hij vroeg zijn woordvoerder Kira, die naast hem zat, om een zakdoek en om tegen hem te praten. "Ik moet een stem horen, er is iets vreemds met mij. Ze kijkt me bevreemd aan en begint te praten."

Daarna ging hij naar het toilet en waste zijn gezicht twee keer met koud water. "Je voelt geen pijn, maar je weet dat je doodgaat. En wel meteen." Hij liep naar een steward en zei tot zijn eigen verbazing: "Ik ben vergiftigd, ik ga dood", en ging op de grond liggen om te sterven. Een vrouw riep: "Niet flauwvallen nu!". Navalny: "Ik weet dat ik dood ben, maar later is gebleken dat ik me vergiste."

Atoombom

De nacht ervoor had hij doorgebracht in een hotel in Tomsk. Sporen van het gif zijn gevonden op een waterflesje. "Ik heb blijkbaar een vervuild oppervlak aangeraakt, toen de waterfles gepakt, er iets uit gedronken en "de fles weer neergezet. Daarna heb ik de hotelkamer verlaten. Daarom ga ik ervan uit dat ik het gif via mijn huid heb opgenomen."

Het plan was volgens Navalny duidelijk: hij zou overlijden tijdens de vlucht en in een mortuarium in Omsk of Moskou belanden. "Dan zou niemand het gif hebben gevonden. Dan was het gewoon een verdachte dood geweest."

Medewerkers van Navalny die nog in het hotel waren, gingen naar zijn kamer en namen daar van alles mee, ook het waterflesje. Ze wilden laten vaststellen waarmee hij was vergiftigd.

Navalny wordt al jaren gevolgd. Hij had wel gerekend op een aanslag, zegt hij, maar niet met zenuwgif. "Dat is als een atoombom op iemand gooien. Er zijn een miljoen effectievere methoden."

Duitsland erg dankbaar

Hij wil gezegd hebben hoe dankbaar hij Duitsland is dat het zich zijn lot heeft aangetrokken, terwijl hij er niemand kent en geen banden met het land had. "De artsen in het Charité-ziekenhuis hebben mijn leven gered en hebben mij, en dat is nog belangrijker, mijn persoonlijkheid teruggegeven."

Vorige week woensdag werd Navalny ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn, waar hij lag sinds hij er op 22 augustus naartoe werd overgebracht vanuit Omsk in Siberië. Artsen stelden vast dat hij was vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. De Duitse bondskanselier Merkel zette zich in voor zijn overplaatsing en bezocht hem in het ziekenhuis.

Oefeningen van een 90-jarige

Het gaat met de dag beter, zegt Navalny over zijn gezondheid. Eerst kon hij maar tien treden de trap op, nu is hij naar de vijfde verdieping gelopen. "Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn mentale vaardigheden terug heb. Maar ach, misschien stellen we in de loop van het interview wel het tegendeel vast", zegt hij lachend.

Navalny huurt momenteel met zijn vrouw en zoon een appartement in Berlijn. Hij doet iedere dag oefeningen. "Dat zijn eigenlijk oefeningen die 90-jarigen in het park doen." Zijn arts zegt dat hij voor 90 procent kan genezen, en misschien wel voor 100 procent.