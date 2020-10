'Automobilist gaat voor duurdere E5-benzine, niet voor groenere E10'

Nederlanders kiezen vaker voor een premium benzine waar minder bio-ethanol in zit. Dat schrijft De Telegraaf op basis van gegevens van MultiTankcard, de Nederlandse marktleider van tankpassen. Een jaar na de invoering van het E10-benzinelabel blijkt dat veel automobilisten kiezen voor het duurdere E5-label waar vijf procent minder bio-ethanol in zit.

E10-benzine is een jaar geleden geïntroduceerd om de CO2-uitstoot te beperken. In de brandstof is maximaal tien procent bio-ethanol toegevoegd waardoor minder CO2 vrijkomt. Bio-ethanol is duurzamer dan fossiele brandstoffen, omdat het gemaakt wordt van planten, zoals maïs.

In De Telegraaf zegt directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard dat "zuinige Nederlanders de duurdere E5-brandstof zijn gaan tanken in plaats van de 'groene' E10-benzine". Het afgelopen jaar steeg het verkoopvolume van de brandstof met twintig procent, terwijl over diezelfde periode de verkoop van E10 met vijf procent juist licht daalde.

Motorproblemen

De populariteit van E5 (voorheen euro 98) zou te verklaren zijn vanwege de zorgen over E10, aldus Roozeman. Veel automobilisten vrezen dat hun (oudere) auto niet bestand is tegen de invloed die ethanol op de motor heeft. Zo zouden de aluminium onderdelen worden aangetast, net zoals sommige slangen en afdichtingen. "Je kunt stellen dat gekozen wordt voor het 'welzijn' van de auto in plaats van voor het milieu", aldus Roozeman.