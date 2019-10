Tankstations verkopen vanaf vandaag E10 in plaats van Euro 95

De Boer: "Rubbers en leidingen kunnen poreus worden. Daardoor kunnen lekken ontstaan." En de houdbaarheid van E10 is volgens hem ook beperkt. "Oldtimers staan meestal 's winters in de garage. Als E10 een tijdje in de tank zit, ontstaat er door een chemische reactie een soort dikke prut. De tank kan daardoor gaan roesten en dan kun je dus niet meer rijden."

Alternatieve, maar duurdere benzines

Om problemen te voorkomen, kunnen eigenaren van oude auto's zogenoemde premium-brandstoffen tanken als Esso Synergy Supreme+, Shell V-Power, BP Ultimate en Total Excellium. Die zijn wel iets hoger geprijsd, meestal 6 of 7 cent per liter. "Maar liefhebbers met zo'n auto rijden soms een paar duizend kilometer per jaar, en niet 40.000 kilometer. Dus dan zal een iets hogere literprijs geen probleem zijn", aldus een Bovag-woordvoerder.

Het aanbieden van E10 is alleen verplicht voor tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine. Voor 'de pomp in het dorp' die maar één product aanbiedt, geldt de verplichting niet.