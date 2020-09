Meer dan honderd kwetsbare asielzoekers uit Griekse kampen naar Duitsland

Meer dan honderd kwetsbare asielzoekers die in Griekse kampen zaten zijn vertrokken naar Duitsland. Het zijn kinderen met gezondheidsproblemen en hun naaste familie en ook 53 alleenreizende minderjarigen.

De asielzoekers komen uit verschillende kampen op Griekse eilanden, waaronder het kamp Moria op Lesbos. Dat brandde enkele weken geleden voor een groot deel af, waardoor duizenden asielzoekers tijdelijk dakloos werden. Zes Afghaanse asielzoekers zitten vast op verdenking van brandstichting.

In totaal zijn nu meer dan duizend vluchtelingen uit de kampen elders in Europese landen ondergebracht. Naast Duitsland zijn dat België, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Portugal.

Nederland verklaarde zich na de brand bereid om honderd vluchtelingen op te nemen. Dat was een moeizaam compromis tussen de VVD, die de deur dicht wilde houden, en de andere drie coalitiepartijen.

In totaal wonen er 26.000 vluchtelingen in kampen op Griekse eilanden. Zij zijn daar in bootjes naartoe gevlucht vanaf het Turkse vasteland.