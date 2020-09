KLM-directeur dient morgen reorganisatieplan in, met of zonder akkoord met bonden

Hij kan er niet onderuit. KLM-directeur Pieter Elbers moet morgen zijn reorganisatieplan indienen bij het kabinet. Maar er is nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over ontslagen en loonoffers, en het is niet de verwachting dat de slotronde van de onderhandelingen vandaag nog wat gaat opleveren. Ook als dat niet lukt, gaat Elbers zijn reorganisatieplan indienen, desnoods zonder akkoord met de bonden.

KLM moet gaan reorganiseren, dat is een voorwaarde van minister Hoekstra van Financiën om in aanmerking te komen voor de beloofde staatssteun van 3,4 miljard euro. Het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis. Eind juli maakte het bedrijf al bekend in totaal 4500 tot 5000 banen te schrappen, bij het grondpersoneel, cabinepersoneel en bij de piloten.

Maar er moest nog met de bonden worden onderhandeld over een sociaal plan. Dat gaat over de voorwaarden waarop de banen geschrapt gaan worden, en de vraag of en hoeveel loon werknemers die blijven moeten opofferen. Deze middag had de slotronde van de onderhandelingen gehouden moeten worden, om te beoordelen of de lasten van de bezuinigingen gelijk verdeeld zouden zijn, maar er valt niks te boordelen want bij geen van de drie categorieën KLM'ers (grondpersoneel, cabinepersoneel en piloten) is een akkoord bereikt, ondanks de laatste voorstellen die nog vannacht zijn uitgewisseld.

Harde deadline

Wat de status is van het reorganisatieplan dat Elbers morgen indient, zonder akkoord met de bonden, is onduidelijk. Minister Hoekstra heeft aan de NOS laten weten dat wat hem betreft 1 oktober een "uiterste datum" is en daarmee dus een harde deadline. Ondertussen heeft hij al wel geld overgemaakt aan KLM: 277 miljoen euro. Verder kon de luchtvaartmaatschappij 665 miljoen lenen bij banken, met staatsgarantie.

De rest van het geld komt pas vrij als het reorganisatieplan is goedgekeurd. Daar heeft de minister wel enkele weken voor nodig na morgen, is de verwachting. In totaal heeft de regering 3,4 miljard euro toegezegd aan KLM omdat de maatschappij zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij vliegt nu ongeveer op halve kracht.

Ontslagen en kortingen op salarissen zijn daarom onvermijdelijk. Daar zijn alle partijen het over eens. Alleen de manier waarop en hoeveel, dat zijn de vraagstukken waar de verschillende vakbonden en de directie van KLM niet uitkomen, non-stop onderhandelingen afgelopen weken ten spijt.

'KLM luistert niet'

Alle categorieën KLM'ers hebben voorstellen gedaan om de crisis door te komen. Maar de bonden klagen dat KLM niet of nauwelijks luistert. De pilotenvakbond komt daarom niet eens naar het slotoverleg: "Wij praten liever over inhoud dan een theekransje te houden", zegt een woordvoerder. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is verontwaardigd dat hun voorstel om 20 procent salaris in te leveren, genegeerd is.

De grootste klacht van de bonden van het grondpersoneel is dat, in hun ogen, de race naar de bodem wordt voortgezet, dat vaste arbeidsplaatsen verdwijnen ten gunste van flexkrachten. Het vervallen van onregelmatigheidstoeslagen voor mensen die minder dan anderhalf keer modaal verdienen vinden ze indruisen tegen de kaders die de Tweede Kamer heeft gesteld aan de staatssteun.

De Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel heeft grote moeite met het sociaal plan zoals dat voorligt. Ze zijn, voor zover nu bekend, niet akkoord met de voorwaarden voor ontslag. De verwachting is dat, als gevolg van de reorganisatie, zeker duizend van de 30.000 KLM'ers boventallig zullen worden.