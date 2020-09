Johnson loodst omstreden brexit-wet definitief door Lagerhuis

Premier Johnson heeft de omstreden wet die aan de brexit-afspraken tussen Brussel en Londen morrelt definitief door het Lagerhuis gekregen. Vandaag was de laatste stemming en die leverde een comfortabele 340-256 overwinning voor de voorstemmers op.

De wet moet nu nog door het Hogerhuis, maar een datum daarvoor is nog niet bekend. Als de wet ook daar wordt aangenomen, geeft dat Johnson de mogelijkheid om delen van de brexitafspraken naast zich neer te leggen, met name waar het gaat om de grens tussen Ierland (lid van de Europese Unie) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk).

De Europese Commissie wijst erop dat de Britse wet internationaal recht schendt. Londen spreekt van "een beperkte schending".

Afdrijft

Johnson heeft er vooral moeite mee dat Noord-Ierland volgens de huidige afspraken 'afdrijft' van de rest van het Verenigd Koninkrijk, omdat dat zich aan EU-regels moet blijven houden om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden. Het wetsvoorstel verzekert volgens Johnson de eenheid van de interne markt van het Verenigd Koninkrijk.

De omstreden wet heeft de verhoudingen tussen Brussel verder verslechterd. Europa had van Johnson geëist dat hij de wet voor het eind van deze maand zou terugtrekken, anders zouden er maatregelen volgen. Nu blijkt dat Johnson zich niets van dat dreigement aantrekt.

Kille atmosfeer

In deze kille atmosfeer begon vandaag de officieel laatste ronde van onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een handelsakkoord voor na de brexit. Die onderhandelingen moeten vrijdag klaar zijn, maar de verwachting is dat ze doorgaan tot de EU-top half oktober.

De Britten willen dat er na 1 januari vrij gehandeld kan worden met EU-landen, zonder dat Britse bedrijven zich moeten houden aan dezelfde regels als Europese bedrijven. De Europese Unie noemt dat onaanvaardbaar: wie handel met ons drijft, moet zich aan de regels houden.