Kansrijk of niet? Drie vragen over rechtszaak tegen de macht van de koning

Uiteindelijk kan het veronderstelde probleem alleen door een grondwetswijziging worden veranderd. En daar is zowel een meerderheid in de Eerste als in de Tweede Kamer voor nodig. "Deze groep zegt eigenlijk: onze constitutionele ordening is niet in orde. De rechter zal zeggen: daar hebben we politieke kanalen voor."

Ook verwacht Elzinga dat de rechter het Republikeins Genootschap onbevoegd zal verklaren in deze zaak. Omdat die organisatie volgens hem onvoldoende direct belang heeft. "Maar het is wel een mooi manier om publiciteit te verwerven en om geld in te zamelen."

Hoeveel steun is er voor het Koningshuis?

De republikeinen willen de discussie aanzwengelen over de toekomt van de monarchie. Op sociale media is te zien dat die discussie volop wordt gevoerd. "Er is nog nooit een goede uitleg gegeven waarom iemand door geboorte deze uitzonderingspositie mag hebben", reageert Lupe op het nieuws over de rechtszaak op de NOS-Facebookpagina. "Warme man, betrokken, het hart op de goede plek. Voorbeeldfiguur in lastige tijden. Ik vind zijn rol absoluut waardevol", antwoordt Ruth.

Bijna driekwart van de ondervraagden steunt de monarchie, bleek eerder dit jaar uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête. Verder was ook het vertrouwen in de koning het hoogst van zijn hele ambtsperiode. Zes op de tien vindt dat de traditie van troonopvolging moet blijven voortbestaan.