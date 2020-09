OM eist 105 miljoen van 'bedrijvendokter' Joep van den Nieuwenhuyzen

Het Openbaar Ministerie eist 105 miljoen euro van de Rotterdamse zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Het gaat om geleend geld dat de zakenman alleen kon krijgen nadat hij een topambtenaar had omgekocht.

De zaak begon lang geleden, toen Joep van den Nieuwenhuyzen nog een gerespecteerd zakenman was. Hij kocht noodlijdende bedrijven, lapte die op en verkocht ze door. Zijn bijnaam was 'de bedrijvendokter'.

Topambtenaar

Begin deze eeuw ging het mis. Van den Nieuwenhuyzen was eigenaar geworden van de scheepsbouwer RDM, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Om geld te kunnen lenen voor dat bedrijf, zocht Van den Nieuwenhuyzen contact met Willem Scholten, de topambtenaar die de leiding had over het Havenbedrijf Rotterdam.

In ruil voor geld en gunsten voor Scholten stelde het Havenbedrijf zich tussen 2002 en 2004 garant voor bankleningen ter waarde van meer dan honderd miljoen euro. De omkoping kwam later uit en Willem Scholten werd ontslagen en later veroordeeld.

Havenschandaal

Van den Nieuwenhuyzen werd in 2017 uiteindelijk onherroepelijk veroordeeld voor omkoping tot tachtig dagen cel en een geldboete van 150.000 euro. De zaak staat bekend als het Havenschandaal Rotterdam

Het Openbaar Ministerie beschouwt de leningen als wederrechtelijk verkregen voordeel en vordert het geld daarom terug. Het is de vraag of dat gaat lukken, want Van den Nieuwenhuyzen heeft het grotendeels in bestaande bedrijven gestopt. Die zijn allemaal opgedoekt en de geleende miljoenen zijn nooit terugbetaald aan de geldverstrekkers.

Criminele actie

Voor het Openbaar Ministerie is het niet van belang wat Van den Nieuwenhuyzen met het geld heeft gedaan. Alleen het feit dat hij door een criminele actie, de omkoping, voordeel heeft gehad, telt voor de officieren van justitie die de zaak behandelen.

Ze gaven het voorbeeld van de afperser die met het afgeperste geld naar het casino gaat en alles er doorheen jaagt. Dat het geld weg is doet niets af aan het feit dat de afperser voordeel heeft genoten van zijn misdaad.

De rechter doet op 17 november uitspraak in de zaak.