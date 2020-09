Onderzoeker: Amsterdamse stadsbestuur was op grote schaal betrokken bij slavernij

"Slavernijgeschiedenis is Amsterdamse geschiedenis", concludeert Brandon. "Waar rijkdom en macht zich concentreerden in Amsterdam, was bijna altijd wel een connectie met slavernij. En het gaat niet om incidentele betrokkenheid, maar echt om een politieke rol van het Amsterdamse stadsbestuur", aldus de onderzoeker.

Zo was Amsterdam mede-eigenaar van de kolonie Suriname, maar veel minder bekend is dat Amsterdam bijvoorbeeld ook een eigen kleine kolonie aan de rivier Delaware in Noord-Amerika had. "De stadsbestuurders besloten daarmee een slavenhandel op te zetten en hebben daar een schip voor uitgerust."

'Helende werking'

Of Amsterdam excuses gaat maken voor dit zwarte hoofdstuk in de stadsgeschiedenis is nog niet zeker. "Ik wil daar niet op vooruitlopen", zegt wethouder Rutger Groot Wassink. "We hebben gezegd, we gaan eerst dit onderzoek laten doen en dan gaan we ons daar als college over buigen. Maar ik denk dat dit onderzoek laat zien dat er echt heel veel aan de hand was en dat je dit niet zomaar kunt wegpoetsen."

Het Ninsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) hoopt op excuses van Amsterdam omdat die een 'helende werking' zou hebben. "Excuses verwoorden de intentie van bestuurders om het beter te doen dan hun voorgangers", schreef voorzitter Linda Nooitmeer begin dit jaar in Afro Magazine.

2023 herdenkingsjaar

Als er excuses komen gaat ze er vanuit dat die ook navolging zullen krijgen op nationaal niveau. Maar voorlopig komen die er nog niet, zei minister Rutte. "De vraag is of je mensen die vandaag leven verantwoordelijk kunt houden voor het verleden. Dat kunnen anderen weer als pijnlijk ervaren", zei hij in juli in een Tweede Kamerdebat over racisme en discriminatie.

Wel komt er in 2023 een herdenkingsjaar. In dat jaar is het 150 jaar geleden dat slaven echt vrij werden, nadat de slavernij in Nederland tien jaar eerder, in 1863, formeel was afgeschaft.