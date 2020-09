Trump vs. Biden: vannacht eerste krachtmeting, met meer gewicht dan normaal

De impact van de krachtmeting van vannacht tussen Trump en Biden zal moeten blijken. Voor het televisiedebat dat volgens historici onmiskenbaar een grote invloed heeft gehad op de uitslag van Amerikaanse verkiezingen, moeten we terug naar 1960.

De zweetdruppels van Nixon

In dat jaar nam de jonge Democratische senator John F. Kennedy het op tegen de Republikein Richard Nixon, die vicepresident was onder president Eisenhower. Het was het eerste debat in de Amerikaanse geschiedenis dat werd uitgezonden op televisie.

Kennedy had zich goed voorbereid en was uitgerust. Hij kwam daardoor fris en vlot over, terwijl Nixon een paar uur voor de uitzending nog op een campagnebijeenkomst was. Verder was hij in de weken daarvoor ernstig ziek geweest, waardoor hij uitgeput was.

In tegenstelling tot Kennedy weigerde Nixon make-up op te doen voor de uitzending. Miljoenen kijkers zagen hoe Nixon met zweetdruppels en lichte stoppels op zijn gezicht onder de hete studiolampen stond; een flink contrast met de gebruinde, gladgeschoren en ontspannen Kennedy.

Zo zag het debat in 1960 eruit: