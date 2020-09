OM: meeste sporen van Jos B. op onderbroek Nicky Verstappen

Sporen van Jos B. op de onderbroek van Nicky Verstappen zijn volgens het Openbaar Ministerie vooral op de tailleband gevonden en rond het kruis aan de binnenzijde van het ondergoed. Dat blijkt uit een 3D-model van de onderbroek van Nicky dat de officier van justitie presenteerde op de tweede dag van de rechtszaak tegen B.

B. kan niet verklaren hoe dat dna-materiaal daar is terechtgekomen: "Dat is voor mij een vraag."

Jos B. staat terecht voor de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De jongen was die zomer op kamp op de Brunssummerheide, iets ten noorden van Heerlen. Hij verdween uit zijn tent en werd anderhalve dag later dood gevonden bij een dennenbosje, op ruim een kilometer loopafstand van het kampterrein. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij seksueel is misbruikt en om het leven is gebracht.

26 sporen

In het dossier wordt uitgegaan van 26 sporen: 21 op de onderbroek, drie op de pyjamabroek en twee op de borst. Het is niet van alle sporen precies duidelijk van wat voor materiaal het is en van enkele sporen kan niet met 100 procent zekerheid worden gezegd dat ze van B. zijn. Het is geen bloed of sperma, volgens het OM gaat het om speeksel, haren of huidschilfers.

Het Openbaar Ministerie presenteert het 3D-model van de onderbroek van Nicky om heel precies te laten zien waar het materiaal van Jos B. zat. De officier van justitie gaat later beschrijven hoe dat materiaal er naar inzicht van het OM is gekomen.

In het model, met daarop sporen van B. en van Nicky Verstappen, is de onderbroek te zien zoals deze normaal gesproken gedragen wordt. Nicky werd gevonden met het ondergoed binnenstebuiten en achterstevoren.