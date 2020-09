Zes arrestaties bij politie-invallen in drugsonderzoek

De politie is vanochtend zeventien bedrijfspanden en woningen binnengevallen in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs, zoals crystal meth en xtc. Daarbij zijn zes mensen gearresteerd.

De meeste invallen waren in Tilburg, maar ook in de omgeving van Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de politie panden binnengevallen. De invallen en arrestaties zijn onderdeel van een grootschalig onderzoek naar een ketelbouwer uit Tilburg. Hij wordt ervan verdacht ketels te maken voor drugsproducenten in heel Nederland.

"In meerdere drugslabs zijn ketels gevonden die door deze meneer zijn gebouwd", zegt politiewoordvoerder Eric Passchier in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn nu bezig de bouwer en zijn criminele netwerk te ontmantelen." In dat netwerk zitten bijvoorbeeld de leveranciers van spullen en de afnemers van de ketels, legt hij uit.

Honderden liters drugs

De ketels zijn nodig voor de productie van synthetische drugs. Volgens de politie worden de ketels de laatste jaren steeds professioneler en groter. "Er kunnen honderden liters drugs mee worden gemaakt", zegt Passchier.

Met de invallen hoopt de politie te voorkomen dat er drugslabs bij komen. "In plaats van aan de achterkant laboratoriums te moeten ontmantelen en de chemische troep op te ruimen, willen we met deze actie aan de voorkant het opbouwen van drugsproductielocaties voorkomen."