Russisch corona-vaccin Sputnik V wordt getest: 'Deze kans moet je niet laten lopen'

Wereldwijd is de race om een vaccin dat bescherming moet bieden tegen het coronavirus in volle gang. In Rusland vinden ze dat zij op kop liggen met de Sputnik V, een vaccin dat begin augustus al werd geregistreerd, hoewel er alleen nog maar op kleine schaal was getest. Dat kwam de Russen op forse kritiek te staan. Inmiddels is er een omvangrijk testprogramma aan de gang.

In polikliniek nummer 68 in Moskou probeert Marina Foerstejn wegwijs te worden in de app die net op haar mobiel is geïnstalleerd. Ze moet er dagelijks op invullen hoe het met haar gaat. Of zij hoest of niest, of ze verhoging heeft of ze pijntjes heeft die ze normaal gesproken niet heeft. Van dat soort dingen.

De app is onderdeel van het testprogramma voor Sputnik V. Duizenden mensen doen eraan mee in Moskou, nog veel meer in heel Rusland. Marina heeft, na een medische check, een half uur geleden de eerste component van het anti-coronavaccin geïnjecteerd gekregen. De tweede volgt over drie weken.

"Als de eerste component is geïnjecteerd, worden er antilichamen geproduceerd," vertelt Jelizaveta Skvortsova, het hoofd van het medisch onderzoekscentrum in polikliniek 68. "De tweede component versterkt dat effect."

Bekijk hier de reportage die David Jan Godfroid maakte in polikliniek nummer 68.