Advocaat lovend over bekritiseerde Feyenoord-fans: 'Ze deden het fantastisch'

De wedstrijd, en dan vooral de povere eerste helft, kon Advocaat en Berghuis minder bekoren. "We winnen, maar hebben nog niet de vorm die we vorig seizoen op het einde hadden. Daar moeten we aan werken", aldus de coach.

Berghuis, die een penalty benutte: "Soms is de onderlinge afstemming misschien niet goed. Dat moeten we analyseren. Het moet beter, thuis tegen ADO helemaal."

Dick Advocaat verschilt van mening met zijn spelersgroep over de speelwijze van Feyenoord. De trainer wil dat zijn ploeg inzakt, compact speelt en de ruimte die dan ontstaat goed benut, terwijl de spelers van mening zijn dat Feyenoord meer naar voren moet spelen. "Ik ga maandag toch weer met de spelers in gesprek. Afgelopen week heb ik gepraat, nu mogen zij het doen. Er vallen me dingen op die ik graag wil en zij niet."

Ruimte nodig

"Ik denk nog steeds dat wij ruimte nodig hebben. Zij willen het omdraaien. Vandaag hebben we het geprobeerd: vroeg storen, er bovenop zitten. Maar daarmee haal je je eigen ruimte weg. Als je de bal hebt, moet je dan wel weten wat je er mee moet doen. En dat is makkelijker als je de ruimte hebt."

Een transfer van Berghuis is momenteel niet aan de orde. "Er speelt niks", zegt Berghuis. "Ik denk wel dat het normaal is dat spelers van topclubs in de belangstelling staan. Maar nogmaals, er speelt niets concreets."