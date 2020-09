Zwitsers anti-EU-migratievoorstel sneuvelt in referendum

EU-migranten blijven welkom in Zwitserland, en andersom. De Zwitsers hebben zich in een referendum uitgesproken tegen een voorstel om een einde te maken aan de afspraken met de Europese Unie over vrij verkeer van personen. Dat voorstel was een initiatief van de rechts-populistische Volkspartij SVP.

Die wilde dat de regering de afspraken met de EU zou opzeggen omdat er te veel migranten het land binnen zouden komen. De partij, al decennia de grootste in het federale parlement, wil dat Zwitserland meer zelf kan bepalen wie worden toegelaten.

Volgens de eerste prognoses van de Zwitserse publieke omroep SRF heeft meer dan 60 procent tegen het SVP-voorstel gestemd. Daarmee zou de uitslag aardig overeenkomen met de peilingen.

De regering had al gewaarschuwd tegen het voorstel. Als Zwitserland eruit stapt, zou een heel pakket aan verdragen ongeldig kunnen worden, waardoor onder meer toegang tot de Europese interne markt in gevaar zou komen.

De Zwitsers stemden vandaag over nog een aantal kwesties. Een voorstel voor twee weken betaald vaderschapsverlof haalt het wel. Bij een plan om wolven gemakkelijker af te kunnen schieten hangt het er nog om, en ook is nog onduidelijk of de regering groen licht krijgt voor het aankopen van nieuwe straaljagers.