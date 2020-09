Ineens meldde het RIVM veel meer coronadoden, waar kwamen die vandaan?

Het leek vanmiddag uit de lucht te komen vallen: het RIVM meldde 38 coronadoden in één dag. Gisteren lag het aantal doden in een dag nog op 16, en de dag daarvoor ook. Dus waar kwam dat hoge aantal van 38 ineens vandaan?

Bij nader onderzoek bleek de piek veel minder groot. Het hogere aantal zat hem vooral in extra meldingen van de GGD IJsselland, waar onder meer Zwolle onder valt. In de 24 uur tot 10.00 uur vanochtend kwamen er 21 meldingen van coronadoden bij het RIVM binnen van die GGD, terwijl daar de afgelopen week maar één persoon aan het coronavirus is overleden.

De verwarring is veroorzaakt door "een administratieve inhaalslag", zegt de GGD IJsselland. Verreweg de meeste meldingen waren daardoor niet van de afgelopen week, maar van het afgelopen halfjaar.

De GGD IJsselland leverde de hogere cijfers niet vanwege een achterstand, maar omdat het RIVM een extra verzoek had gedaan aan alle GGD's.

Extra inventarisatie

Het RIVM wil zo zeker mogelijk weten dat alle coronaslachtoffers worden meegeteld en vroeg daarom de GGD's deze zomer om te inventariseren of er meer coronadoden waren dan bekend was.

Normaal gesproken meldt een GGD het aan het RIVM wanneer een persoon positief is getest. Het kan zo zijn dat deze persoon naar het ziekenhuis moet en daar overlijdt. Dan meldt de GGD dit sterfgeval aan het RIVM. Het kan ook zo zijn dat een positief getest persoon uit beeld raakt of door drukte in het ziekenhuis niet wordt geregistreerd.

Om die onbekende gevallen op te sporen, vroeg het RIVM de GGD's de sterfgevallen in de bevolkingsregisters in hun regio naast de positief geteste personen te leggen en te kijken of daar overeenkomsten in zaten.

Nooit 100 procent zeker

Sommige GGD's deden dit al, anderen nog niet. GGD IJsselland kwam nu met de cijfers. Het gaat dus om mensen die al eerder positief getest waren, maar pas later als coronadode zijn 'ontdekt' en doorgegeven.

In totaal gaat het in de regio IJsselland om 28 gerapporteerde doden deze week. Het gaat hier dus om mensen die positief getest waren en ook zijn overleden. Er kan nooit met 100 procent zekerheid worden gezegd dat het coronavirus de doodsoorzaak was, maar de kans is groot omdat ze op dat moment besmet waren.

Als de 21 doden uit de regio IJsselland die vandaag vanwege die "inhaalslag" zijn gemeld, worden afgetrokken van de 38 doden die het RIVM meldt, gaat het om 17 overlijdens en dat is iets meer dan gemiddeld de afgelopen dagen.