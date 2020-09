Zorgen en hoofdbrekens in Amsterdam: 'Lockdown ten koste van alles voorkomen'

Ook Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse raad, vindt dat er snel iets moet gebeuren in bijvoorbeeld Nieuw-West. "Maar dan wel iets waarmee we de economie draaiende kunnen houden. Want wat dit stadsdeel niet kan hebben, is dat economie op slot gaat. Dan gaan die mensen het nog meer voelen", zegt Mbarki.

Zijn D66-collega Reinier van Dantzig is het daarmee eens. Nog een lockdown draait volgens hem de economie en maatschappij van Amsterdam "echt de nek om".

Volgens Marianne Poot, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, lijken de huidige maatregelen niet meer te werken. Wat er dan wel moet gebeuren, vindt ze "een heel ingewikkelde zaak". Ze vindt in ieder geval dat de gemeente zichtbaarder moet zijn en beter moet communiceren in wijken met veel besmettingen. "Want ik zie een afwezige burgemeester en een afwezig college", zegt Poot.

Verder pleit ze voor het beter handhaven van de huidige maatregelen en voor "heel snel" meer testcapaciteit. Poot: "De wethouder moet met onorthodoxe maatregelen komen".

'Kabinet moet de leiding nemen'

Mbarki (PvdA) en Van Dantzig (D66) vinden dat het kabinet de leiding moet nemen nu het zicht op de verspreiding van het virus volgens de politici verdwijnt. "Wij willen in Amsterdam alles op alles zetten om te doen wat nodig is, maar we hebben daarbij wel de dekking van het kabinet nodig", zegt Van Dantzig.

Het kabinet zou bijvoorbeeld kunnen bijspringen als het gaat om testcapaciteit. "Testen geeft vrijheid en zorgt ervoor dat mensen het niet verspreiden", legt hij uit. "Dus als het bij ons het ergste is, moeten Amsterdammers zich ook het snelst kunnen laten testen. Want als je zoals nu 74 uur op een uitslag moet wachten, is het toch verleidelijk om even naar de supermarkt te gaan. Dat is niet goed, maar zo gaat het wel."

Duidelijke communicatie

Ook vindt Van Dantzig dat het kabinet duidelijker moet zijn als het gaat om de communicatie. Van Dantzig: "Rutte en De Jonge moeten heel duidelijk laten zien wat het pad is waarmee we het virus in de komende winter het mee gaan bestrijden. Uiteindelijk willen mensen weten: waar staan we en wat kunnen we doen."

PvdA-fractievoorzitter Mbarki sluit zich daarbij aan. Hij vindt daarnaast dat eventuele nieuwe maatregelen een landelijk karakter moeten krijgen. "Regionaal is het moeilijker om de lijn vast te houden en je krijgt zo veel verschillen, terwijl mensen juist toe zijn aan duidelijkheid", zegt hij.

Zelf ziet hij desgevraagd wel iets in een mondkapjesplicht. "Dan gebeurt er iets in het gedrag van mensen. Als je nu om je heen kijkt, denk je: er is niet zoveel aan de hand. Ik heb het liever ook niet. Maar als ik moet kiezen tussen een mondkapje of de economie op slot kies ik toch voor een mondkapje. Als de winkels maar open blijven en mensen hun baan houden."