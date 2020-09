Kan de Nederlandse economie een tweede lockdown aan?

Een lockdown komt dichterbij naarmate het aantal besmettingen sneller stijgt en de maximumcapaciteit van de zorg in zicht komt. Een van de lessen van de eerste golf is dat economische schade al ontstaat vóórdat de economie met een lockdown deels op slot wordt gegooid.

ING zag bijvoorbeeld dat begin dit jaar bestedingen in enkele branches al naar beneden gingen voordat winkels deurbeleid moesten gaan voeren. Uit voorzichtigheid voor het virus gingen mensen al niet meer naar de winkel. "Maar de reactie hoeft bij een tweede golf niet hetzelfde te zijn als bij de eerste," zegt Blom. "We weten bijvoorbeeld veel meer van het virus. In het voorjaar gingen we er nog van uit dat 20 procent van de mensen die het virus hebben, naar het ziekenhuis moet. Nu weten dat dat één of anderhalf procent is."

De afgelopen weken zag ING zo'n 'voorzichtigheidseffect' nog niet. "De omzetten in bars en restaurants namen zelfs iets toe", aldus Blom. "De omzetten in kledingzaken liepen wel terug. We denken echter dat het weer een belangrijker rol speelde: dan ga je liever naar een terras dan naar een winkel en je hebt het niet koud, dus geen aanleiding om warmere kleding te gaan kopen."

Steunpakketten soberder

Voor het opvangen van economische klappen is door het kabinet veel geld gereserveerd. Ten opzichte van de eerste steunpakketten zijn de regelingen nu soberder, en worden ze afgebouwd. Het kabinet kan zich genoodzaakt zien de pakketten weer uit te breiden, als de tweede golf flink doorzet. Nog meer dan nu zal dan de vraag worden gesteld: welke bedrijven help je wel, en welke niet? Een lastige vraag, want levensvatbaarheid als criterium is ook met onzekerheid omgeven.

"Je weet nu nog niet goed wat straks 'levensvatbaar' zal zijn", zegt Blom. "Het wordt voor een deel bepaald door het beleid dat je nu voert, en hoe dat uitpakt. Wel kun je vaststellen dat er sectoren zijn waarvan de levensvatbaarheid voorlopig veel minder zal zijn dan vóór corona, bijvoorbeeld de luchtvaart."

'Blijf ruimhartig steunen'

Het transport, de horeca en de reisbranche worden het meest genoemd als sectoren waar de schade nu nog enigszins binnen de perken blijft door de steunmaatregelen, maar die het bij een volgende lockdown zwaar te verduren kunnen krijgen.

Blom pleit ervoor ruimhartig te blijven steunen, totdat er meer duidelijk is over hoe de pandemie onder controle kan worden gebracht, bijvoorbeeld als er veel meer getest kan gaan worden. "Het afbouwen van de steun leidt tot extra faillissementen en meer werkloosheid, en het is te makkelijk om te veronderstellen dat dan groeisectoren als vanzelf extra tot bloei komen. In een economie waar de vraag wegvalt, zullen bedrijven niet grootscheeps investeren in nieuwe activiteiten."