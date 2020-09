Greenpeace gaat opnieuw rotsblokken in Noordzee storten tegen overbevissing

Greenpeace gaat maandag opnieuw rotsblokken in de Noordzee storten. De blokken worden net als begin deze week op het Britse deel van de Doggersbank gegooid om de natuur van dat gebied te beschermen tegen vissers.

De vorige keer werden vijftien blokken op de grenzen van de zandbank gedumpt. Volgens Greenpeace-directeur Joris Thijssen komen de nieuwe rotsblokken binnen die grenzen te liggen. "Wij willen die 47 vierkante mijl (ruwweg 125 vierkante kilometer) beschermen", zegt hij.

Thijssen noemt de actie hard nodig omdat "de Britse overheid nog geen concrete maatregelen heeft genomen om dat gebied te beschermen tegen sleepnetvisserij". "Sleepnetten trekken een spoor van vernieling over de bodem. Het is nu een dorre zandvlakte geworden."

Natura 2000

De Doggersbank is een Natura 2000-gebied, wat betekent dat het een Europees beschermd natuurgebied is. Het Nederlandse deel van de zandbank wordt wel beschermd. Natuur- en milieuorganisaties, vissers en overheden trekken daarbij samen op.

De directeur van Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat de Britse overheid het gebied niet beschermt. "Je kunt het vergelijken met boeren die de Veluwe omploegen. Dan zouden we allemaal terecht verontwaardigd zijn", stelt hij.

Visserijvereniging VisNed en ook het Nederlandse ministerie van Visserij zeiden deze week dat Greenpeace vissers in gevaar brengt. "Netten en tuigen kunnen blijven hangen en beschadigd raken. Mocht een steen aan boord komen, dan kan de bemanning gewond raken", schreef VisNed in een persbericht.

Proportioneel en veilig

Maar Thijssen weerspreekt die kritiek. "We geven de exacte locaties van de keien door, zodat vissers daar rekening mee kunnen houden. In 2015 hebben we dit ook al gedaan en toen hebben rechters bepaald dat de actie proportioneel en veilig was." Dat gebeurde toen op een Nederlands deel van de zee.

Als het weer het toelaat, vaart het Nederlandse schip Esperanza maandag vanuit de haven van Hamburg richting de Doggersbank.