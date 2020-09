'Kim Jong-un zegt sorry voor doden Zuid-Koreaanse ambtenaar op zee'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft excuses aangeboden voor het doden van een Zuid-Koreaanse ambtenaar, zegt Seoul.

Volgens Zuid-Korea heeft Kim in een brief aan president Moon Jae-in geschreven dat het niet had mogen gebeuren. Kim heeft "veel spijt" van het "zwaar teleurstellen" van Moon en het Zuid-Koreaanse volk, aldus Seoul. Het komt bijna nooit voor dat Kim sorry zegt tegen zijn rivaal.

Ook heeft Noord-Korea onderzoeksresultaten over het incident gedeeld, zei een Zuid-Koreaanse veiligheidstopfunctionaris. Er zouden meer dan tien schoten zijn afgevuurd op de man.

In brand

De Zuid-Koreaanse ambtenaar van het ministerie van Visserij was aan boord van een patrouilleboot. Hij verdween met een zwemvest aan van boord, terwijl hij zijn schoenen op het schip achterliet. Zuid-Korea denkt dat hij mogelijk van plan was over te lopen naar Noord-Korea.

Zuid-Korea beschuldigde de noorderburen er gisteren ook van dat zij het lichaam van de man in brand hebben gestoken. Volgens Pyongyang is niet de man zelf maar het "drijvende materiaal" waarop hij lag, in brand gestoken. Dat zou zijn gebeurd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.