'Noord-Korea vermoordde en verbrandde Zuid-Koreaanse burger'

Zuid-Korea beschuldigt Noord-Koreaanse grenstroepen van het vermoorden en verbranden van een Zuid-Koreaanse ambtenaar. Noord-Korea hult zich in stilzwijgen.

De moord zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong, ongeveer tien kilometer van de grens met Noord-Korea. De ambtenaar van het ministerie van Visserij was aan boord van een patrouilleboot.

Om nog onduidelijke redenen verdween de 47-jarige man met een zwemvest aan van boord, terwijl hij zijn schoenen op het schip achterliet. Zuid-Korea denkt dat hij mogelijk van plan was over te lopen naar Noord-Korea. Dat gebeurt niet vaak, maar het is wel eens voorgekomen.

Zwemvest

Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten onderschepte een Noord-Koreaanse patrouilleboot de man in zee. De Noord-Koreanen zetten gasmaskers op en ondervroegen de Zuid-Koreaan van een afstand.

Na verloop van tijd zou van hogerhand het bevel zijn gekomen om de man te doden. Daarop schoten de militairen de zwemmende man dood. Ze overgoten zijn lichaam met olie en staken het in brand.

Volgens Zuid-Korea was dat mogelijk een anti-coronavirusmaatregel. Het verbrande lichaam werd later niet ver van de Noord-Koreaanse kust in het water teruggevonden.

Passende maatregelen

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in noemt het incident schokkend en niet te tolereren. Hij drong er bij Noord-Korea op aan dat het land passende maatregelen zou nemen.

Hoewel er geregeld incidenten zijn aan de grens tussen Zuid- en Noord-Korea, komt het maar zelden voor dat daar burgers bij betrokken zijn. In 2008 werd een Zuid-Koreaanse toerist doodgeschoten door een Noord-Koreaanse soldaat bij de berg Kumgang.