ikdoenietmee, #ikdoewelmee, laten volgers zich zomaar influencen?

Famke Louise werkte enkele maanden geleden nog mee aan een overheidscampagne om jongeren juist te vragen zich aan de regels te houden. Nu zegt ze van mening te zijn veranderd. Volgens Folkvord had de regering kunnen bedenken dat dat zou kunnen gebeuren. "Je kunt influencers betalen om een bepaald standpunt in te nemen, Maar het probleem is dat die mening kan omslaan."

Hij vermoedt dat sommige van de rebellerende BN'ers ook wel geschrokken zijn van de boze reacties die ze over zich heen hebben gekregen. Sommige maakten snel duidelijk dat de hashtag #ikdoenietmeermee geen aansporing was om alle regels maar in de wind te slaan. En onder andere Bizzey en Yes-R hebben hun #ikdoenietmeermee-video alweer verwijderd.

"Het kan zijn dat die influencers hier ook iets van leren", zegt Folkvord. "En het zou zelfs kunnen dat veel jongeren zich juist wel aan de regels gaan houden, nu ze al die boze reacties zien."

Basketballen

Dat veel mensen - niet alleen jongeren - sommige coronaregels niet goed begrijpen, heeft mogelijk ook te maken met verwarring over de soms inconsistente maatregelen, weet ook Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. "Ik sprak iemand die zei: 'Als ik ga basketballen kom je in het veld heel dicht op elkaar, maar buiten het veld moet je weer afstand houden.'"

Volgens Van den Putte is het onvermijdelijk dat er zulke discrepanties ontstaan. "We komen uit een lockdown, maar alles in één keer loslaten is gevaarlijk. En niets doen kan ook niet, voor de economie en het sociale leven. Dus ga je maatregelen één voor één loslaten."

En dan mag het een dus al wel en het andere nog niet, zegt hij. "Dat is heel lastig uit te leggen, maar dat moet je toch proberen." Hoe? Van den Putte heeft nog wel een tip: "Vraag jongeren zelf wat ze aanspreekt. Wat voor hen redenen zouden zijn om zich aan de regels te houden."