Schadeclaim van 300 miljoen euro ingediend bij Airbnb

Belastingdienst

De Gier doelt hiermee op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere rechtszaak waarin Airbnb een rol speelde. Een echtpaar stapte in 2015 naar de rechter omdat ze het er niet mee eens waren met dat ze de huuropbrengsten van hun tuinhuis - dat ze 21 dagen via Airbnb hadden verhuurd - in hun belastingaangifte onder 'inkomen uit werk en woning' in box 1 moesten zetten. Het echtpaar meende dat de tijdelijke verhuur niet in box 1 hoorde. De belasting in die box is veel hoger.

Zowel in de eerste instantie als in hoger beroep kreeg het echtpaar gelijk. Maar de Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad en die gaf de fiscus gelijk. De Belastingdienst hoopt met de uitspraak een sterkere zaak te hebben om Airbnb-verhuur van bijvoorbeeld gedeeltes van huizen ook te belasten. De Gier meent dat met deze uitspraak de Hoge Raad van mening is dat partijen zoals Airbnb wel degelijk bemiddelaars in vastgoed zijn en dus onder de regeling vallen dat ze geen dubbele servicekosten mogen rekenen.

De advocaat van Airbnb heeft nog niet gereageerd op het nieuws.