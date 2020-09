'Explosies in Zaandam gevolg van ruzie tussen vloggers'

De explosies bij een huis in Zaandam zijn het gevolg van een ruzie tussen twee vloggers, zeggen buurtbewoners tegen NH Nieuws. In het huis zou de moeder van een van de vloggers wonen.

De eerste ontploffing was acht dagen geleden en gisteravond was het opnieuw raak. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal. De voordeur en ramen van de woning aan de Ringweg raakten beschadigd en ook de deur van een woning ernaast liep schade op.

Het geweld zou het gevolg zijn van een ruzie tussen de vloggers 0Fux en Youness Ouaali. De bewoonster van het huis in Zaandam zou de moeder zijn van 0Fux.

Ook een ontploffing een paar dagen eerder in Zaandijk zou ermee te maken hebben. In de nacht van 10 op 11 september werd daar bij een huis een explosief naar binnen gegooid.

Bedreigingen

Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding is voor de ruzie. De vloggers zeggen in video's dat ze met elkaar hebben gevochten.

0Fux maakt op YouTube de serie Aangepakt, waarin hij vermeend onrecht aan de kaak stelt. Hij richtte volgens De Telegraaf zijn pijlen op Youness omdat die Israëlische toeristen 'total loss' wilde slaan en veroordeeld werd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Ook zei 0Fux tegen de krant dat hij al langer wordt bedreigd.

De politie wil over de mogelijke betrokkenheid van de vloggers alleen kwijt dat het wordt meegenomen in het onderzoek. Ook het verband tussen de twee explosies wordt onderzocht.

Slapeloze nachten

Buurtbewoners van het huis in Zaandam maken zich zorgen. "Stel je voor dat je nachtdienst hebt en er ontploft een bom", zegt een vrouw tegen NH Nieuws. "Breng die mensen bijvoorbeeld ergens anders onder. Dit zorgt voor iedereen voor slapeloze nachten. Dit is niet meer te doen, de kinderen zijn ook vreselijk bang."