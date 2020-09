Toezichthouder ACM gaat optreden tegen valse claims over duurzaamheid

Oneerlijke concurrentie

Edwin van Druten, directeur Consumenten van ACM, geeft voorbeelden van misleiding. Als er op een product staat dat het duurzaam is geproduceerd, maar het onduidelijk is of die mededeling over het product gaat of over het etiket. Of als er wordt geclaimd dat het product duurzaam is, maar de vervoer- en transportkosten niet worden meegerekend.

Van Druten: "Dat is niet alleen misleiding voor de consument, maar leidt ook tot oneerlijke concurrentie."

Aangepakt

Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen door ACM worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld door een boete of een last onder dwangsom. Het wordt openbaar welke bedrijven zich niet aan de regels houden.

Consumenten en bedrijven kunnen vermoedens van valse of misleidende duurzaamheidsclaims bij de ACM melden. Tot 20 oktober kan door consumenten en bedrijven worden gereageerd op de komende regels.