Tiktok verwijderde in eerste zes maanden ruim 104 miljoen video's

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn meer dan 104 miljoen video's van TikTok verwijderd. Volgens ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de socialemedia-app, waren de video's in strijd met de regels op het platform.

Volgens TikTok is ruim 96 procent van de video's proactief verwijderd voordat een gebruiker er een melding van maakte en is 90 procent geen enkele keer bekeken. ByteDance begon dit jaar met het controleren van video's op valse informatie, bijvoorbeeld over het coronavirus, klimaatverandering en verkiezingen.

Het is niet duidelijk of alle video's ook om het overtreden van deze regels zijn verwijderd. Het platform verwijdert bijvoorbeeld ook filmpjes waarin geweld of seks is te zien.

Transparantierapport

De meeste video's werden verwijderd in India (37,7 miljoen video's), gevolgd door de VS (bijna 10 miljoen video's) en Pakistan (6,5 miljoen video's). TikTok benadrukt dat het in totaal om nog geen 1 procent van het totaalaantal filmpjes gaat.

ByteDance geeft het 'transparantierapport' vrij in een tijd waarin er naarstig wordt onderhandeld over de toekomst van de app in de VS. Volgens de Amerikaanse regering vormen de apps een gevaar voor Amerikaanse gebruikersdata. Het land vreest dat de gegevens in handen komen van de Chinese overheid. Volgens TikTok zelf is die vrees onterecht.

Vrijdag kregen Apple en Google nog de opdracht om met ingang van maandag TikTok en chatdienst WeChat te verwijderen uit hun Amerikaanse downloadwinkels. Dat werd afgelopen weekend uitgesteld naar zondag, nadat Trump groen licht had gegeven voor een deal tussen TikTok en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart. China moet hiermee alleen ook nog akkoord gaan.