Vragen over Forum-bijeenkomst op Amerikaanse ambassade

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Daar waren leden van Forum voor Democratie en ondernemers uitgenodigd voor wat door aanwezigen wordt omschreven als een fondsenwervingsavond voor de partij van Thierry Baudet. Ambassadeur Pete Hoekstra voerde ook het woord. De Groene Amsterdammer schrijft over de bijeenkomst.

VVD, D66, GroenLinks en SP vragen zich af of dit wel kan. "Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren", zegt Bram van Ojik van GroenLinks. "Dit is inmenging in onze verkiezingen". Ook SP'er Sadet Karabulut laat zich in die bewoordingen uit. "Hoekstra meent FvD te moeten helpen de partijkas te vullen. Heeft minister Blok hem hier al op aangesproken?"

Volgens Sven Koopmans van regeringspartij VVD is het bekend dat ambassadeur Hoekstra veel contact heeft met verschillende partijen. Ook met Koopmans heeft hij wel eens een zogeheten townhall-meeting georganiseerd in Hoofddorp. "Een fundraising event op de ambassade is iets anders en niet gewenst." Koopmans wil weten of daar sprake van was.

D66 denkt dat de bijeenkomst mogelijk in strijd was met internationale verdragen over het gebruik van ambassades. "Hier is tekst en uitleg nodig", zegt Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.