Watchmen en Schitt's Creek grote winnaars bij virtuele Emmy Awards

Watchmen is gebaseerd op het gelijknamige stripboek van DC Comics en speelt zich af in een alternatieve realiteit in de VS. Racisme en discriminatie spelen een grote rol in het superheldendrama, waarin de moderne geschiedenis anders is verlopen. Schrijver Damon Lindelof droeg zijn Emmy op aan de slachtoffers en overlevenden van het bloedbad in Tulsa, waar in 1921 honderden zwarte Amerikanen werden gelyncht.

De winnende hoofdrolspeelster Regina King droeg een T-shirt met de afbeelding van Breonna Taylor. Dat is de zwarte Amerikaanse vrouw die in maart dit jaar door de politie werd doodgeschoten. "De agenten zijn daar nog steeds niet voor verantwoordelijk gehouden", zei King in haar toespraak.

De 24-jarige Amerikaanse popster Zendaya werd de jongste vrouw die tot nu toe de prestigieuze prijs voor vrouwelijke hoofdrolspeler in een dramaserie won. Ze speelde de drugsverslaafde Rue Bennett in de tv-serie Euphoria op HBO. "Ik weet dat onze serie er niet altijd een goed voorbeeld van is, maar er zit hoop in de jonge mensen", zei Zendaya. De actrice is de tweede zwarte actrice die deze Emmy ooit heeft gewonnen.