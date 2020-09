Schadevergoeding voor familie van door politie gedode Breonna Taylor

De familie van de Amerikaanse Breonna Taylor, die door politieagenten is doodgeschoten, krijgt een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro. De zwarte vrouw overleed zes maanden geleden tijdens een politieactie in Louisville in haar eigen huis. De politie viel zonder waarschuwing haar appartement binnen tijdens een drugsonderzoek.

De 26-jarige vrouw, die op dat moment in bed lag, werd volgens Amerikaanse media getroffen door acht politiekogels.

Het is een van de hoogste schadevergoedingen ooit voor een sterfgeval door politiegeweld, zegt de advocaat van de familie. Als onderdeel van de overeenkomst met Taylors familie kondigde burgemeester Fischer van Louisville ook politiehervormingen aan.

"Dit is nog maar het begin"

Zo komen er striktere controles op politiegeweld. Fischer beloofde ook strengere regels voor huiszoekingsbevelen en meer transparantie bij politieoperaties. "Goede politieagenten waarderen meer openheid", zei hij. Huiszoekingen waarbij agenten zonder waarschuwing mogen binnenvallen zijn inmiddels verboden in Louisville.

Taylors familie is blij met de schadevergoeding, maar zet ook de strafvervolging van de betrokken agenten door. "Dit is nog maar het begin om gerechtigheid voor Breonna te krijgen", zei haar moeder geëmotioneerd.

Een van de betrokken agenten is in juni ontslagen vanwege diens "extreme onverschilligheid" over het doodschieten van Breonna Taylor. Twee andere agenten mogen voorlopig alleen administratieve taken uitvoeren.