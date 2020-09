Extinction Rebellion blokkeert drukke weg Amsterdam, politie grijpt in

De politie is begonnen met het verwijderen van demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. De klimaatactivisten blokkeren in Amsterdam de Europaboulevard, een druk kruispunt bij een op- en afrit naar de A10. Er is veel politie en ME aanwezig.

De politie spreekt op Twitter van 250 betogers. Aan een verzoek om weg te gaan werd door de demonstranten geen gehoor gegeven. De actievoerders worden nu in bussen van vervoerbedrijf GVB naar een locatie elders in de stad gebracht. Waar die locatie precies is, wil de politie niet zeggen.