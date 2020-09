Stichting: boerkaverbod leidt tot islamofobie

Het verbod op het dragen van een nikab en boerka leidt tot een toename van islamofobie, concludeert Stichting Meld Islamofobie. De stichting pleit voor het afschaffen van het verbod en roept de Tweede Kamer via een petitie op de wet te heroverwegen.

De wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding werd augustus vorig jaar van kracht. Sindsdien is het verboden in het openbaar vervoer, onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen gezichtsbedekkende kleding te dragen.

Zwartboek

Stichting Meld Islamofobie publiceert vandaag, op de Europese actiedag tegen islamofobie, in een zogenoemd zwartboek de drie belangrijkste conclusies over het boerkaverbod dat nu een jaar bestaat. In het jaarlijkse rapport zijn de meldingen gebundeld die het afgelopen jaar bij de stichting zijn binnengekomen. In Nederland dragen naar schatting 200 tot 400 vrouwen een gezichtssluier.

Volgens de stichting heeft de invoering van de wet geleid tot een "golf aan verbale en fysieke islamofobe aanvallen" op moslimvrouwen. "De drie belangrijkste conclusies: moslima's met en zonder gezichtssluier zeggen vaker doelwit te zijn van islamofobie sinds de invoering van de wet, moslima's zijn vooral vaak doelwit op plekken waar de wet niet geldt, zoals in winkels en speeltuinen, en de politie is niet altijd goed op de hoogte van wat de wet inhoudt en is daardoor voor moslima's geen partij waarop zij vertrouwen."

Volgens de stichting zijn bij ongeveer de helft van de gevallen minderjarige kinderen aanwezig. "Zij hebben moeten toezien hoe hun moeder, die een gezichtssluier draagt, doelwit werd van verbale agressie, opmerkingen en geweld."

De stichting stelt dat de wet problemen heeft gecreëerd die er voorheen niet waren en spreekt van "symboolpolitiek met verstrekkende gevolgen voor moslima's die een gezichtssluier dragen".