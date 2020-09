Zes arrestaties bij protest Extinction Rebellion in Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft zes mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion op het Damrak.

Vier klimaatactivisten die demonstreerden in kledingwinkel C&A werden aangehouden vanwege lokaalvredebreuk, zegt een woordvoerder van de politie. Twee anderen die de winkelpui met verf besmeurden, zijn opgepakt voor vernieling.

Oeigoerse dwangarbeid

De demonstratie was een afsplitsing van een groter protest van Extinction Rebellion op het Museumplein om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. De actie op het Damrak was gericht tegen de uitbuiting van de Oeigoeren in China, en niet vooraf aangekondigd bij de politie. Er waren zo'n 40 actievoerders bij aanwezig.

C&A is volgens de actiegroep een van de textielbedrijven die zich schuldig maken aan de Oeigoerse dwangarbeid in de 'heropvoedingskampen' waar China ze naar toe stuurt.

'Disruptieve actie op de Zuidas'

Ook vrijdag en zaterdag protesteerde Extinction Rebellion in Amsterdam om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Voor morgen staat ook nog een actie aangekondigd. Op Facebook meldt de protestgroep dat het gaat om een "massale disruptieve actie op de Zuidas". Het is nog niet precies duidelijk wat dat inhoudt.