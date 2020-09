Opruimactie levert ruim 127.000 stuks aan zwerfvuil op

In de afgelopen dagen zijn in het hele land 127.211 stuks zwerfvuil opgehaald in het kader van de jaarlijkse World Cleanup Day. In Nederland deden gisteren ruim 39.000 vrijwilligers mee aan de opruimactie, verdeeld over 2500 plekken. Eerder deze week was er al een speciale actie op scholen.

Volgens de organisatie is de sigarettenpeuk de meest gevonden afvalsoort. Op de tweede plaats staat verpakkingsmateriaal, gevolgd door blikjes. Net als vorig jaar was plastic verreweg het meest gevonden materiaal. In 74 procent van het afval zat plastic.

Voor het tweede jaar op rij staat Red Bull op nummer 1 op de lijst met producenten van wie de producten het meest bijdragen aan zwerfafval. Marlboro staat op nummer 2, gevolgd door McDonald's en Heineken.

7 miljoen stuks wereldwijd

Wereldwijd werden in 180 landen in totaal bijna 7 miljoen stuks afval opgeruimd. De Nederlandse editie werd gisteren in een livestream op Facebook geopend door Eurocommissaris Frans Timmermans. De Plastic Soup Foundation en stichting NederlandSchoon organiseerden de Nederlandse editie.

"We zijn erg trots op het succes van deze editie van World Cleanup Day", zegt directeur Helene van Zutphen van NederlandSchoon. "Het is bewonderenswaardig dat zoveel buurtbewoners, scholieren, bedrijven en organisaties dit jaar samen de handen uit de mouwen hebben gestoken."

Vorig jaar deden zo'n 16.000 Nederlanders op 1400 locaties mee aan de opruimactie. Toen werden 78.000 stuks zwerfafval geregistreerd. Toen stonden blikjes bovenaan de lijst, gevolgd door snack- en snoepverpakkingen.