Opruimactie: Red Bull-drinkers veroorzaken meeste zwerfafval

Nederlandse vrijwilligers die gisteren meededen aan World Cleanup Day hebben opvallend veel lege Red Bull-blikjes opgeruimd. Het afval van het energiedrankje gaat aan kop in de statistieken die de vrijwilligers hebben bijgehouden.

Zo'n 16.000 Nederlanders deden op 1400 locaties mee aan de opruimactie. Een deel van hen registreerde het gevonden afval in een speciale app, zodat de resultaten in kaart konden worden gebracht. In totaal werden 78.000 stuks zwerfafval geregistreerd.

Blikjes werden het meest gevonden, met Red Bull als absolute koploper. Daarna volgen snack- en snoepverpakkingen, flesjes, zakjes en sigarettenpeuken. Vorig jaar stonden de peuken nog op één en de blikjes op twee.

Na Red Bull is Heineken het meest gevonden merk. McDonald's, Marlboro en Coca-Cola maken de top-5 compleet.

Duurzamer

De opruimactie werd in Nederland georganiseerd door de Plastic Soup Foundation, die hoopt dat de overheid, fabrikanten en winkeliers de hoeveelheid zwerfafval serieus aanpakken.

"We kunnen niet blijven opruimen", zegt Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation. "Het is natuurlijk geweldig dat zoveel mensen de straat op gaan om de handen uit de mouwen te steken, maar we moeten echt switchen naar duurzamer verpakkingsmateriaal."

Ook in 160 andere landen werd gisteren World Cleanup Day gehouden. Daarmee was het volgens de organisatie de grootste opruimactie ooit.