Microplastics, zwerfafval en een onderbroek: het was World Cleanup Day

De wereld is na vandaag ietsje schoner, want het was World Cleanup Day. In 160 landen deden mensen mee aan het internationale initiatief dat is gericht op het opruimen van zwerfafval en het vragen van aandacht voor oplossingen om minder afval te produceren. In Nederland ging het om zo'n 15.000 mensen die op 1400 locaties actief waren, aldus organisator Plastic Soup Foundation.

Het startschot voor de grote schoonmaak werd vanochtend gegeven in Zaltbommel. Daar begon een boottocht waarbij microplastics uit de rivier de Waal werden gevist. "Zo'n 80 procent van de plasticsoep komt oorspronkelijk van land en de rivieren zijn de wegen die het erheen brengen", zei een onderzoeker.

Toch is het opvissen van microplastics niet de oplossing; we moeten juist voorkomen dat plastic de rivier bereikt. "Dus gewoon een paar stappen ervoor zitten en het opruimen als het nog op straat ligt, dat is een stuk simpeler", zei Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation.

Zo verliep de boottocht: