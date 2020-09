Syrië: Nederland danst met aanklacht naar Amerikaanse pijpen

Een logischer stap zou normaal gesproken zijn om niet naar het Internationaal Gerechtshof te stappen, dat onenigheid tussen lidstaten van de VN behandelt, maar naar het Internationaal Strafhof (ICC). Dat kan rechtszaken beginnen tegen individuen. De Veiligheidsraad heeft echter de macht een dergelijke vervolging tegen te houden; een optie waarvan Rusland - een bondgenoot van Assad - tot nu toe gebruik heeft gemaakt.

Nederland probeert Syrië daarom nu op een andere manier aan te pakken. Syrië heeft in 2004 het VN-verdrag tegen foltering ondertekend en daar spreekt Nederland Syrië nu op aan.

Voordat de zaak voor kan komen bij het ICJ, moet Nederland er eerst in onderhandelingen met Syrië proberen uit te komen, al lijkt de kans daarop gezien de Syrische reactie nihil. Als de twee landen het onderling niet eens worden, kan het ICJ een arbitrageprocedure beginnen.

Hoewel het proces jaren in beslag kan nemen, wilde Blok er toch aan beginnen, schreef hij: "Als we geen eerste stap zetten, gebeurt er nooit iets. We zijn dit verplicht aan de slachtoffers en moeten aan de wereld laten zien dat we dit niet zomaar laten passeren."