Randstedelijke regio's nemen zelf ook extra maatregelen tegen corona

"Ik hoop dat het de urgentie weer wat gaat vergroten", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over de nieuwe maatregelen in zijn stad. "Ook vandaag waren er weer honderden besmettingen in Rotterdam, en helaas een paar doden en ziekenhuisopnames. Het is menens, het virus is niet weg."

Volgens de burgemeester zijn alle Nederlanders collectief verantwoordelijk voor de heropleving van het virus. "We hebben met elkaar na 1 juni de boel laten verslonzen. We hebben tegen de mensen gezegd: 'we hebben het onder controle, we kunnen weer op vakantie, etcetera.' Daarmee hebben we het klimaat gecreëerd van 'het hoeft allemaal niet meer'. En dat is echt een slecht signaal. Dit is slechts het begin van nog veel meer maatregelen, vrees ik."