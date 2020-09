Coronamaatregelen voor zes westelijke regio's gaan zondagavond in

De maatregelen die het kabinet vanavond gaat aankondigen voor zes regio's waar het aantal besmettingen sterk oploopt, gaan zondag om 18.00 uur in, melden bronnen aan de NOS.

Gisteren werd bekend dat het aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal, zoals feestlocaties, wordt teruggebracht van honderd naar vijftig. Vandaag is duidelijk geworden dat begrafenissen, huwelijken, demonstraties en bepaalde voorstellingen worden uitgezonderd van de 50-personenregel. Ook kan er een uitzondering gemaakt worden als een organisator de 1,5 meter heel strikt organiseert.

Verder meldden bronnen gisteren dat het late cafébezoek wordt ontmoedigd. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit, en mogen er geen bezoekers meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn.

Welke regio's?

Vanavond om 19.00 uur is een persconferentie waar premier Rutte en minister De Jonge de maatregelen bekendmaken voor de zes regio's. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

De regio's Zuid-Holland Zuid, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Zaanstreek-Waterland kunnen mogelijk later nog worden toegevoegd, omdat ze ook hoge besmettingscijfers hebben.

Het kabinet wil het liefst met regionale maatregelen het virus terugdringen, omdat landelijke maatregelen ook regio's treffen waar veel minder coronagevallen zijn. Eerder deze week zei minister De Jonge dat het "echt niet" de goede kant op gaat met de besmettingen. "Met name in het westen, in de grote steden." Hij noemde ook studentenhuizen als bron van besmetting.