Vanaf maandag voorrang voor onderwijs en zorg bij testen

Het met voorrang testen van zorg- en onderwijspersoneel begint maandag, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Dat deze groepen voorrang zouden krijgen bij de coronatesten had minister De Jonge vorige week al aangekondigd, maar de details moesten nog worden uitgewerkt.

Personeel in onderwijs en zorg wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest. Het is de bedoeling dat ze dan 's avonds de uitslag krijgen. De betrokkenen kunnen met een speciaal telefoonnummer bellen. Welk nummer dat is, wordt maandagochtend bekendgemaakt. Het ministerie benadrukt dat alleen mensen die in aanmerking komen voor prioriteit van dit nummer gebruik mogen maken. GGD's controleren dat. En ook werkgevers moeten erop toezien dat er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt.

Klassen naar huis

De regeling is bedoeld voor personeel in het onderwijs en de zorg met klachten die passen bij het coronavirus. In het onderwijs komen in aanmerking medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voorwaarde is ook dat hun afwezigheid ertoe leidt dat klassen naar huis moeten worden gestuurd.

In de zorg gaat het om medewerkers die onmisbaar zijn voor de patiëntenzorg en de continuïteit van de zorg.

Het ministerie benadrukt dat het om een tijdelijke regeling gaat. Als de laboratoriumcapaciteit weer op orde is, is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen, zegt Volksgezondheid. De Jonge verwacht dat dat in oktober zover is.

Geen voorrang voor kinderopvang

Over het gebrek aan testen, is veel te doen, ook in de Tweede Kamer. Gisteren werd er bij de Algemene Politieke Beschouwingen ook weer uitgebreid aandacht aan besteed. De Kamer sprak gisteren uit dat niet alleen personeel in onderwijs en zorg voorrang moet krijgen, maar ook in de kinderopvang. De Jonge gaat daar dus niet in mee. Volgens hem is dat organisatorisch niet haalbaar.

De Jonge benadrukt ook dat kinderopvang niet verplicht is (in tegenstelling tot het onderwijs, want daar is leerplicht) en dat de groepen er minder groot zijn dan op scholen.

Trouw meldde gisteren uit dat de GGD's helemaal tegen voorrang voor bepaalde groepen zijn. Volgens de krant vinden de GGD's dat het voorrangsbeleid 'schuurt' met het gericht aanpakken van clusters van virusuitbraken.