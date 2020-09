Nieuw Europees klimaatbeleid raakt Schiphol en KLM rechtstreeks

Deskundigen denken overigens niet dat alternatieve brandstoffen op korte termijn het CO2-probleem van de luchtvaart gaan oplossen. Zo is er in de wereld bij lange na niet genoeg biobrandstof voorhanden en is het proces om synthetische kerosine te maken nog heel erg duur. Bovendien geldt voor synthetische kerosine hetzelfde als voor waterstof: het wordt gemaakt met behulp van elektriciteit en is pas duurzaam als er een overschot aan elektriciteit uit zon, wind of waterkracht is.

De enige serieuze oplossing voor het CO2-probleem van de luchtvaart lijkt daarom vooralsnog minder vliegen. Iets dat als gevolg van het coronavirus de afgelopen maanden al spontaan gebeurde. Vluchten werden geschrapt, toeristen bleven thuis, zakenmensen vergaderen nu via videoverbindingen.

Overheidsinfuus

Ondertussen liggen de nationale luchtvaartmaatschappijen in Europa allemaal aan het overheidsinfuus. Lufthansa in Duitsland voor 10 miljard euro, Air France voor 7 miljard euro en KLM voor 3,4 miljard euro. Niet zeker is of dit genoeg is om de maatschappijen op lange termijn overeind te houden.

De KLM krijgt de overheidssteun in de vorm van afgedekte leningen niet voor niets. Er moet fors gesneden worden in de kosten en het personeel moet salaris inleveren. Het aantal nachtvluchten moet omlaag van 32.000 naar 25.000. Verder moet de KLM ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot per passagier in 2030 met de helft is afgenomen.

Hier komen de aangescherpte klimaateisen van Brussel nog bovenop. Uiterlijk begin oktober moet de KLM plannen hebben ingeleverd bij minister Hoekstra van Financiën om aan te tonen dat ze aan de voorwaarden kunnen voldoen.