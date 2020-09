Wolf vestigt zich definitief in Drenthe

De wolf heeft zich gevestigd in Drenthe. Een exemplaar van het dier leeft er nu een half jaar, ergens in het midden van provincie.

De mannetjeswolf is sinds november vorig jaar in beeld. Toen werd zijn dna voor het eerst aangetroffen bij aanvallen op verschillende schapen. Nu blijkt dat in een keutel, die begin juni werd gevonden, hetzelfde dna zit. Het nieuws is bekendgemaakt door BIJ12, een organisatie die in opdracht van de provincie Drenthe gewonde of dode schapen onder de loep neemt na een beet of aanval.

Het is de tweede wolf die zich 'officieel' in Nederland vestigt. Op de Veluwe leeft een paartje wolven (met twee jongen).

Als een wolf zes maanden in hetzelfde gebied verblijft, is er officieel sprake van vestiging. "Voor de meeste mensen verandert er niets", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging tegen RTV Drenthe. "Ze zien de wolf niet, de wolf is niet gevaarlijker. Het gaat nu vooral om de schadevergoedingsregelingen voor schapenhouders. Bij zes maanden aanwezigheid van de wolf moet de provincie met de regio aan de slag voor een passende regeling."

De wolf werd in mei nog duidelijk waargenomen op camerabeelden.