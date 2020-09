Abortusklinieken willen verbod op demonstraties voor de deur

Abortusklinieken willen een landelijk verbod op demonstraties in de omgeving van de klinieken. Voorzitter Margreet Jansen van Stisan, een koepel van negen abortusklinieken, pleit hiervoor bij de landelijke politiek.

Gisteren besloot burgemeester Marcouch van Arnhem dat in een straal van 500 meter rond een abortuskliniek niet meer mag worden gedemonstreerd of geflyerd. Daarmee wil hij een eind maken aan "hinderlijk en intimiderend gedrag" van betogers tegenover vrouwen die de kliniek bezoeken. De bekendste betogers tegen abortus zijn van de christelijke stichting Schreeuw om Leven en van de streng christelijke partij Jezus Leeft.

Ook Jansen wil dat demonstranten op ten minste 500 meter afstand van de klinieken moeten blijven. Vrouwen worden bij alle veertien Nederlandse klinieken geregeld aangesproken door demonstranten die proberen hen op andere gedachten te brengen. "Maar vrouwen zitten niet te wachten op ongevraagd advies en kunnen erdoor van slag raken. Dan komen ze emotioneel de kliniek binnen", zegt Jansen.

Kwetsbaar moment

"Ook worden ze geïntimideerd. Het gaat om keuzevrijheid. Vrouwen komen bij ons op een moment in hun leven dat ze kwetsbaar zijn, of het nu gaat om een jongvolwassene of iemand die in de overgang is en toch zwanger blijkt te zijn. Je hebt eindelijk je besluit genomen en dan staan er mensen met spandoeken en word je aangesproken."

Ze pleit in haar hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken in Nederland al langer voor een verbod. "Lokaal komt het nog niet echt van de grond, ik ben blij dat het in Arnhem is opgepakt, maar ik vind dat we er wel veel moeite voor moeten doen." Ze heeft ook in Zwolle bij de gemeente aangeklopt, maar nog geen antwoord gekregen op haar verzoek om een demonstratieverbod.

Demonstratierecht

De politie treedt niet op, omdat demonstreren een grondrecht is. "Alleen als de openbare orde wordt verstoord, zoals de partij Jezus Leeft onlangs in Zwolle deed, komen ze wel. Bij deze demonstratie waren de betogers intimiderend en agressief naar de vrouwen en schreeuwden "moordenaars". De politie heeft hen toen gesommeerd te vertrekken."

Jansen wijst erop dat bij sommige klinieken meerdere keren per week wordt gedemonstreerd. Minister De Jonge zei vorig jaar al dat hij gemeenten steunt als ze vrouwen willen beschermen met een bufferzone.

In juli oordeelde de rechtbank in Haarlem naar aanleiding van protesten bij de abortuskliniek in Heemstede dat het aanspreken van vrouwen op de stoep van de kliniek een "wanordelijkheid" is en dat gemeenten daartegen mogen optreden.