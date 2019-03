De Jonge steunt bufferzones bij abortusklinieken

Minister De Jonge steunt gemeenten die vrouwen met een bufferzone willen beschermen tegen demonstranten bij abortusklinieken. Klinieken krijgen met enige regelmaat klachten van vrouwen die vinden dat ze door anti-abortusbetogers agressief worden bejegend. Demonstranten spreken vrouwen aan en dragen bijvoorbeeld posters met een ongeboren kind op hun buik. Het Humanistisch Verbond zei onlangs dat bijna alle abortusklinieken hiermee te maken hebben.

Ook De Jonge vindt dat demonstranten zich geregeld "kwalijk en soms ook smakeloos" uiten tegen vrouwen die voor een abortus komen, zegt hij in het AD. Volgens hem hoeven vrouwen zich tegenover een vreemde niet te verantwoorden over wat ze in de kliniek gaan doen.

De gemeente Roermond wil via een bufferzone anti-abortusdemonstranten op afstand houden en De Jonge vindt dat een goed idee. In een toelichting benadrukt zijn woordvoerder wel dat gemeenten zelf over die zones gaan.