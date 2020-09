Raad Hoorn kiest voor 'stadsgesprekken' over toekomst standbeeld J.P. Coen

Een burgerinitiatief in Hoorn voor het verplaatsen van het standbeeld van J.P. Coen is van tafel. De gemeenteraad sprak er afgelopen avond over en was het erover eens dat het initiatief wordt betrokken in aangekondigde stadsgesprekken. Initiatiefnemer Gion Raap (23) kan zich daarin vinden, schrijft NH Nieuws.

"Zo wordt mijn visie meegenomen, maar is er ook ruimte voor andere geluiden", zegt de inwoner van Hoorn. "Ik vind het belangrijk dat andere voor- en tegenstanders ook hun mening kunnen laten horen naast die van mij en dat kan met zo'n stadsgesprek."

De raad moest oordelen over of het burgerinitiatief op de agenda gezet zou worden van de volgende raadsvergadering, of dat Raaps ideeën zouden worden meegenomen in de stadsgesprekken. Het werd dus het laatste. Bij een burgerinitiatief had de raad een oordeel moeten uitspreken. In de stadsgesprekken moet het over de toekomst van het standbeeld gaan. De burgemeester zei dat de gesprekken nog dit jaar moeten plaatsvinden.

Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen riep begin deze zomer, tegen de achtergrond van de Black Lives Matter-protesten, heftige protesten op. Mensen die het standbeeld weg willen hebben, stellen dat 'de slachter van Banda' ten onrechte als held wordt vereerd.