Uber-chauffeur zelfrijdende auto aangeklaagd in de VS

Een Uber-chauffeur die in 2018 in de Amerikaanse staat Arizona een vrouw doodreed, is aangeklaagd voor dood door schuld. De chauffeur zat in een zelfrijdende auto en was volgens aanklagers afgeleid omdat ze op haar telefoon naar televisieshow The Voice zat te kijken. Zelf ontkent ze dat.

Het slachtoffer, een 49-jarige vrouw, stak in maart van dat jaar lopend met de fiets in haar hand de straat over in de stad Tempe toen ze werd geschept door de Volvo XC90. Het systeem had haar 5,6 seconden voor de klap geregistreerd, maar kon niet vaststellen of sprake was van een fietser, een voetganger of een object. Ook zou het systeem niet juist hebben ingeschat dat ze voor de auto liep.

Het fatale ongeluk leidde ertoe dat experimenten met zelfrijdende auto's werden gestaakt of opgeschort. Uber werd uiteindelijk niet aangeklaagd. De familie van het slachtoffer kwam kort na het ongeluk met het bedrijf een schadevergoeding overeen.